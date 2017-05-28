أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا آخر على صلة بتفجير مانشستر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا آخر على صلة بتفجير مانشستر

06:38 م الأحد 28 مايو 2017

الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا آخر على صلة بتفجير مانشستر

هجوم مانشستر

لندن - (د ب أ):
اعتقلت السلطات البريطانية رجلا 25 عاما، على صلة بتفجير 22 مايو في حفل لمغنية البوب أريانا جراندي بمدينة مانشستر البريطانية الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وبدأت الشرطة أيضا علمية بحث على صلة بالتفجير الذي استهدف حفلا في استاد مانشستر أثناء مغادرة الحضور للحفل، بحسب ما ذكرت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية.

وقبل يوم واحد قالت الشرطة انها القت القبض على إجمالي 13 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب وأنها تبحث في 14 موقعا مختلفا.

وتعتقد الشرطة أن التفجير مرتبط بشبكة إرهابية، حيث قال شقيق المهاجم في ليبيا إنه زار بريطانيا للمساعدة في إعداد هجوم مانشستر وأنه على علم بتفاصيل هذه العملية الإرهابية.

وخفضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مستوى الإنذار المتعلق بالإرهاب في البلاد أمس السبت من "حرج" الذي يعني أن هناك هجوما وشيكا، إلى "خطير"، وهذا يعني أن الهجوم محتمل. وكان مستوى الإنذار قد رفع إلى "حرج" يوم الثلاثاء في أعقاب الهجوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس الدولة الليبي يدين هجوم المنيا ويستنكر القصف المصري لدرنة

    مجلس الدولة الليبي يدين هجوم المنيا ويستنكر القصف المصري لدرنة

    أخبار
  • الشرطة البريطانية تنشر صورًا جديدة لمهاجم مانشستر

    الشرطة البريطانية تنشر صورًا جديدة لمهاجم مانشستر

    أخبار
  • مباحثات وزيري خارجية مصر وروسيا تنطلق غدًا في إطار صيغة

    مباحثات وزيري خارجية وروسيا تنطلق غدًا في إطار صيغة "2+2"

    أخبار
  • الشرطة البريطانية تسعى لمعرفة تحركات العبيدي قبل 4 أيام من هجوم مانشستر

    الشرطة البريطانية تسعى لمعرفة تحركات العبيدي قبل 4 أيام من هجوم مانشستر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • فيفي عبده توضح الفارق بينها وبين مريام فارس في

    فيفي عبده توضح الفارق بينها وبين مريام فارس في "رامز تحت الأرض"فنون

  • ميدو لأبو تريكة ضاحكًا:

    ميدو لأبو تريكة ضاحكًا: "الحمد لله انك اعتزلت"

  • هل يحق للرئيس السيسي الترشح للرئاسة بعد عام 2022؟

    هل يحق للرئيس الترشح للرئاسة بعد عام 2022؟أخبار

  • بالفيديو- طفلة عمرها 13 أسبوع تصدم والدتها بعد تردديها كلمة

    - طفلة عمرها 13 أسبوع تصدم والدتها بعد تردديها كلمة "أحبك"هو وهي

  • مسلسل

    مسلسل "عفاريت عدلي علام" - الحلقة الأولىفنون

  • أمن الفيوم: مقتل 5 وإصابة 11 أخرين في معركة بين عائلتين بسبب الثأر

    أمن الفيوم: مقتل 5 وإصابة 11 أخرين في معركة بين عائلتين بسبب الثأرأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر