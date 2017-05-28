الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا آخر على صلة بتفجير مانشستر

لندن - (د ب أ):

اعتقلت السلطات البريطانية رجلا 25 عاما، على صلة بتفجير 22 مايو في حفل لمغنية البوب أريانا جراندي بمدينة مانشستر البريطانية الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وبدأت الشرطة أيضا علمية بحث على صلة بالتفجير الذي استهدف حفلا في استاد مانشستر أثناء مغادرة الحضور للحفل، بحسب ما ذكرت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية.

وقبل يوم واحد قالت الشرطة انها القت القبض على إجمالي 13 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب وأنها تبحث في 14 موقعا مختلفا.

وتعتقد الشرطة أن التفجير مرتبط بشبكة إرهابية، حيث قال شقيق المهاجم في ليبيا إنه زار بريطانيا للمساعدة في إعداد هجوم مانشستر وأنه على علم بتفاصيل هذه العملية الإرهابية.

وخفضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مستوى الإنذار المتعلق بالإرهاب في البلاد أمس السبت من "حرج" الذي يعني أن هناك هجوما وشيكا، إلى "خطير"، وهذا يعني أن الهجوم محتمل. وكان مستوى الإنذار قد رفع إلى "حرج" يوم الثلاثاء في أعقاب الهجوم.