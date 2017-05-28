تاجرا مخدرات يمزقان جسد شاب في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث البدرشين، اليوم الأحد، القبض على أحد المتهمين بقتل أحد الأشخاص بقرية الطرفاية.

وكشفت تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أن المجني عليه يدعى عبد التواب عارف محمود، تعرض للضرب بأسلحة بيضاء على يد اثنين من تجار المواد المخدرة هما: "عبد الله أ."، و"عصام"؛ لرفضه السماح لهما ببيع المواد المخدرة بالقرية.

وتبيم من تحريات الرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث البدرشين، أن المتهمين سددا عدة طعنات لجسد المجني عليه أثناء سيره في الشارع متوجها لزيارة أحد أقاربه بمنطقة "الحكورة".

وتمكن النقيب أبوالقاسم الدهشان، معاون المباحث، من ضبط المتهم الأول بأحد الأكمنة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.