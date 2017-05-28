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بالصور.. جامعة المنصورة تحصد خمس من جوائز الدولة التشجيعية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جامعة المنصورة تحصد خمس من جوائز الدولة التشجيعية

06:15 م الأحد 28 مايو 2017

بالصور.. جامعة المنصورة تحصد خمس من جوائز الدولة التشجيعية

جامعة المنصورة تحصد خمس من جوائز الدولة التشجيعية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأحد، أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2016، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.

وحصلت جامعة المنصورة على 5 جوائز تمثلت بحصول الدكتور حسن أبو العينين، الأستاذ بكلية الطب على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الطبية، والدكتور أحمد رفعت النحاس، أستاذ بكلية الطب على جائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الطبية.

وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الطبية: الدكتور أحمد محمد مصطفى الشال مدرس بكلية الطب، والدكتور عبد العزيز محمد حسين أستاذ مساعد بكلية الطبن، بينما حصد الدكتور إبراهيم إبراهيم الشرقاوي الأستاذ بكلية الهندسة على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية.

وهنأ الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة، جميع الفائزين بجوائز الدولة للعلوم متمنيًا لهم دوام التوفيق والمزيد من التقدم في الأبحاث العلمية، مشيرًا إلى أن حصول علماء الجامعة على 5 جوائز من الدولة هو شهادة استحقاق لتميز جامعة المنصورة بعلمائها والبحث العلمي فيها.

وقال "القناوي" إن الجامعة تطبق حاليًا خطة مستقبلية للبحث العلمي، وتعمل على التوسع في المراكز البحثية غير التقليدية، إيمانًا منها بأن البحث العلمى هو قاطرة التنمية في شتى المجالات.

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