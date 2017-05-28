بالصور.. محافظ بني سويف يُعزي أسر شهداء حادث المنيا الإرهابي
بالصور.. محافظ بني سويف يُعزي أسر شهداء حادث المنيا الإرهابي
06:06 م الأحد 28 مايو 2017
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بني سويف ــ أحمد كامل:
أدى المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسر الشهداء من أبناء مركز الفشن الذين راحوا ضحية حادث المنيا الإرهابي، إذ أقيم العزاء بسرادق بقرية نزلة حنا في مركز الفشن.
حضر مراسم العزاء اللواء عادل تونسي، مدير أمن بني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة ببني سويف، واللواء خلف حسين، مدير البحث الجنائي بمديرية الأمن، واستقبلهم نيافة الأنبا أسطفانوس مطران ببا وتوابعها، وعبد الله علي، عضو مجلس النواب، والمحاسب محمود مغربي، رئيس المدينة، وأهالي وأسر الشهداء.
وأعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته لأسر الشهداء بصفة خاصة وللشعب المصري بصفة عامة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى في الحادث الإرهابي الذي لا يمت للأديان بأي صلة، ويخالف كل الشرائع السماوية التي تحث على المحبة والتسامح.
وأكد "حبيب" أن مثل هذه العمليات الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري بل تزيده إصرارًا على محاربة الإرهاب.
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