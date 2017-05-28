كالياري يتغلب على الميلان في ختام الكالتشيو

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تغلب فريق كالياري على نظيره فريق ميلان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب سانت إيليا، في إطار الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

سجل جواو بيديو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ17 من بداية المباراة، قبل أن يدرك لابادولا التعادل للميلان عن طريقة ضربة جزاء في الدقيقة الـ72، وفي الدقيقة الـ93 أضاف بيساكاني الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

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بهذه النتيجة يتوقف رصيد الميلان عن النقطة الـ63 في المركز الـ6 المؤهل لملحق الدوري الأوروبي، بينما يحتل كالياري المركز الـ11 برصيد 47 نقطة.