نقيب الصحفيين يُخاطب "الأعلى للإعلام" لكشف أسباب حجب مواقع إخبارية مصرية

القاهرة- (أ ش أ):

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيوجه مذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المنوط بالمواقع الإخبارية، وذلك بشأن حجب أربعة مواقع إخبارية مصرية، هي: مدى مصر، والمصريون، ومصر العربية، والبورصة.

وأضاف سلامة - في تصريحات اليوم الأحد - أنه سيبحث أسباب الحجب، وهل لديهم مشكلات قانونية أم لا؟، خصوصا وأن هناك موقعين منهم يصدر عنهم جريدة ورقية وهي موجودة بالسوق ولم تحجب، وهما المصريون والبورصة، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت شكاوى رسمية من المواقع مكتوبة وشفهية.

وكان نقيب الصحفيين قد أشاد بقرار حجب عدد من المواقع الإخبارية القطرية وذات التمويل الإخواني، والتي جاءت ضمن إجمالي 21 موقعا.