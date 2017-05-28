تحرير 31 محضر غش وإلغاء ندب رئيس لجنة في امتحانات الثانوية الأزهرية
تحرير 31 محضر غش وإلغاء ندب رئيس لجنة في امتحانات الثانوية الأزهرية
05:46 م الأحد 28 مايو 2017
كتب- محمود مصطفى:
أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادة الجغرافيا.
وأصدر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة ضبط العمل داخل اللجان، والتأكيد على حضور وانصراف جميع العاملين، ومرور مساعد رئيس اللجنة على اللجان فور بدئها للتأكد من حضور الطلاب وشخصيتهم.
وقامت لجنة المتابعة بمكتب وكيل الأزهر بالمرور على لجان مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية؛ بعد ورود العديد من الشكاوي بوجود حالات غش جماعي وجاءت نتيجة المتابعة كالأتي:
- لجنة معهد غار حراء: تم تحرير 17 محضر غش للطلاب 14 ورقي و3 غش بالمحمول.
- لجنة شبرا النخلة: تم تحرير 10 محاضر غش 9 ورقي و1 هاتف محمول.
- لجنة بنين بلبيس: تم تحرير محضري غش ومحضر إخلال.
- لجنة فتيات بلبيس: تم إلغاء ندب 3 مراقبين للحديث بالهاتف المحمول خلال اللجنة.
- لجنة معهد فتيات حفنا: تم تحرير محضري غش، وإلغاء ندب مراقبين وإلغاء ندب رئيس اللجنة
وتمكنت لجان المتابعة، من ضبط طالب بلجنة بني مر بنين بمعهد القوطا بنين بمحافظة أٍسيوط، حيث مُزق ورقة الإجابة، وتم عمل محضر وتحويله إلى الشئون القانونية.
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