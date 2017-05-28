النشرة المرورية.. كثافات متوسطة أعلى الدائري وشارعي فيصل والهرم

كتب - محمد شعبان:

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات، ورصد أي معوقات.

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور أحجام مرورية على طريق السويس من الهيئة العربيه إلى الأتوستراد، وكثافات متوسطة للقادم من محور صلاح سالم إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، ومن العروبة اتجاه المطار.

وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للقادم من مناطق الجيزة والمتجه إلى شرق القاهرة، الأمر نفسه أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، ومطلع أكتوبر من العروبة.

وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري 15 مايو للمتجه من وسط العاصمة إلى مناطق الجيزة، الأمر نفسه أعلى كوبري الفنجري للقادم من الحدائق والمتجه إلى محور النصر.

وعن طريق الأوتوستراد، تم رصد أحجام مرورية متوسطة للقادم من حلوان والمتجه أعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائري.

وشهد الطريق الدائري كثافات مرورية للقادم من أعلى المرج الجديدة ومنطقة المنيب للمتجه إلى المعادي، والقادم من شارع البحر الأعظم والمتجه إلى ميدان الجلاء.

وظهرت كثافات متوسطة بمحور 26 يوليو؛ بسبب أعمال تطوير وتوسعة الطريق للقادم من ميدان لبنان إلى مناطق 6 أكتوبر، كما ظهرت تكدسات مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي للمتجه من الأقاليم وصولا إلى القاهرة.

وفي الجيزة، ظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة، كما تم رصد تكدسات مرورية بشارع النيل السياحي وشارع التحرير للمتجه إلى الدقي وشارع السودان.