ميركل: علينا أن نكافح من أجل مستقبلنا ومصيرنا كأوروبيين

ميونخ - (د ب أ) :

قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، اليوم الأحد، عقب قمة مجموعة السبع التي شهدت توترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه الغربيين، إنه يمكن أن تكون هناك أوقات صعبة لا يمكن أن تعتبرها التحالفات القديمة أمرا مفروغا منه.

وأضافت ميركل أثناء حديثها في فعالية شهدتها ميونخ: "إن الأوقات التي نستطيع فيها الاعتماد بشكل كامل على الآخرين قد مضت من بين أيدينا إلى حد ما، وهذا ما شهدته في الأيام القلائل الماضية".

وتابعت: "لهذا السبب، يمكن أن أقول فقط إننا نحن الأوروبيون يجب أن نأخذ مصائرنا بأيدينا".

وقالت ميركل إن ذلك بالطبع لا يمكن أن يتم إلا بروح الصداقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضافت: "لكن علينا أن نكافح من أجل مستقبلنا ومصيرنا كأوروبيين".

وكانت معظم التقارير الصادرة عن قمة مجموعة السبع في صقلية قد أظهرت أن ترامب على خلاف مع قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. وقد تمكنت المجموعة من الاتفاق على تحديد أهداف بشأن التجارة، لكن ترامب كان له موقفا مغايرا عندما تم الاتفاق بشأن سياسات مكافحة تغير المناخ.

وقالت ميركل إنها "مشكلة صعبة للغاية".

كما اشتكت ميركل بعد الاجتماع من وجود مقاومة في الاجتماع لصياغة لغة كانت ستدعو إلى المزيد من المساعدات للاجئين.