حزب العمال الكردستاني ينفي مقتل 13 من عناصره في غارة تركية

أربيل (العراق) - (د ب أ):

نفى بختيار دوكان مسؤول اعلام حزب العمال الكردستاني باقليم كردستان العراق اليوم الأحد مقتل 13 عنصرًا من الحزب في غارة شنتها المقاتلات التركية على مواقعهم شمالي العراق.

وأكد دوكان لوكالة الأنباء الألمانية، خبر قصف الطائرات التركية لمناطق مختلفة تتواجد فيها قواتهم بإقليم كردستان لكنه نفى مقتل 13 مقاتلا تابعا لهم.

كان بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أعلن أن مقاتلات سلاح الجو شنت غارة صباح اليوم على منطقة أفاشين باسيان شمالي العراق، إثر تلقي معلومات استخبارية.

وأوضح البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل 13 مسلحا كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم يستهدف تركيا.

وكثف الجيش التركي خلال الفترة الماضية عملياته ضد عناصر المنظمة والموالين لها جنوب شرقي البلاد وفي شمال العراق. وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة.