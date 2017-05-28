أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حزب العمال الكردستاني ينفي مقتل 13 من عناصره في غارة تركية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حزب العمال الكردستاني ينفي مقتل 13 من عناصره في غارة تركية

05:30 م الأحد 28 مايو 2017

حزب العمال الكردستاني ينفي مقتل 13 من عناصره في غارة تركية

طائرات تركية

أربيل (العراق) - (د ب أ):

نفى بختيار دوكان مسؤول اعلام حزب العمال الكردستاني باقليم كردستان العراق اليوم الأحد مقتل 13 عنصرًا من الحزب في غارة شنتها المقاتلات التركية على مواقعهم شمالي العراق.

وأكد دوكان لوكالة الأنباء الألمانية، خبر قصف الطائرات التركية لمناطق مختلفة تتواجد فيها قواتهم بإقليم كردستان لكنه نفى مقتل 13 مقاتلا تابعا لهم.

كان بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أعلن أن مقاتلات سلاح الجو شنت غارة صباح اليوم على منطقة أفاشين باسيان شمالي العراق، إثر تلقي معلومات استخبارية.

وأوضح البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل 13 مسلحا كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم يستهدف تركيا.

وكثف الجيش التركي خلال الفترة الماضية عملياته ضد عناصر المنظمة والموالين لها جنوب شرقي البلاد وفي شمال العراق. وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش التركي: مقتل 13 من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

    الجيش التركي: مقتل 13 من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

    أخبار
  • ترامب يستقبل اردوغان في البيت الأبيض في محاولة لترميم العلاقات

    يستقبل اردوغان في البيت الأبيض في محاولة لترميم العلاقات

    أخبار
  • إيران ترحب بتشييد تركيا جدارًا عازلًا على حدودها

    إيران ترحب بتشييد تركيا جدارًا عازلًا على حدودها

    أخبار
  • المرصد السوري: مقتل 23 مدنيا في غارة للتحالف الدولي على مدينة سورية

    المرصد السوري: مقتل 23 مدنيا في غارة للتحالف الدولي على مدينة سورية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاضة

    البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاضةرياضة

  • أردوغان للرئيس الإيراني: مصرون على تطوير العلاقات.. والأخير يرد

    أردوغان للرئيس الإيراني: مصرون على تطوير العلاقات.. والأخير يردأخبار

  • تقرير: مثلث الحدود مع السودان وليبيا تحت سيطرة الجيش المصري

    تقرير: مثلث الحدود مع السودان وليبيا تحت سيطرة الجيش المصريأخبار

  • أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخة

    أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخةأخبار

  • مصدر: كوليبالي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. وطاهر يرفض

    مصدر: كوليبالي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. وطاهر يرفضرياضة

  • السعوديون يدفعون أول ضريبة في حياتهم يونيو المقبل

    السعوديون يدفعون أول ضريبة في حياتهم يونيو المقبلأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين

ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»