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بالصور.. تشييع جثمان الإعلامية صفاء حجازي بمسقط رأسها في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان الإعلامية صفاء حجازي بمسقط رأسها في الدقهلية

05:39 م الأحد 28 مايو 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

شيع المئات من أهالي مدينة طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية، عصر اليوم الأحد، جثمان الراحلة الإعلامية صفاء حجازي، من مسجد البازات.

وشارك بأداء صلاة الجنازة على جثمان الإعلامية الراحلة، العديد من أهالي المدينة وأسرة الراحلة القميمين بمنزل العائلة في المدينة، فضلًا عن بعض زملائها، الذين رافقوا الجثمان حتى مدينة طلخا.

وقال محمد حجازي، نجل شقيق الراحلة، إن عمته مرت خلال الأونة الأخيرة بوعكة صحية ألزمتها الفراش، واضطرت على إثرها للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وأضاف: "أوصت الإعلامية أن تخرج صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة حتى يتمكن جميع زملائها بالقاهرة من أداء الصلاه عليها، وأن يخرج جثمانها أيضًا من مسجد البازات بمدينة طلخا مسقط رأسها حتى يستطيع الأهل وأبناء المدينة توديعها الى مثواها الأخير ودفنها بمقابر الأسرة".

يشار إلى أن صفاء حجازي، هي أول سيدة تترأس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولُقبت بـ"المرأة الحديدية"، وتوفيت صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

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