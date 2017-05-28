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الأهلي يقرر شكوى كوليبالي للفيفا

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الأهلي يقرر شكوى كوليبالي للفيفا الأهلي يقرر شكوى كوليبالي للفيفا

التحرير

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قرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ضد سليماني كوليبالي المهاجم الإيفواري الهارب من صفوف فريق الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال مصدر مسئول في الأهلي أن النادي سيطلب من اتحاد الكرة خلال ساعات ابلاغ الفيفا بانقطاع وتغيب اللاعب عن التدريبات دون إذن او عذر وذلك لاثبات حق النادي.

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وأوضح المصدر إن كوليبالي حصل علي جميع مستحقاته المالية ولا يوجد مليم واحد له عند النادي وهو ما سيقوي موقف الأهلي أمام الفيفا.

وأشار المصدر الي انه سيكون هناك تنسيق علي أعلي مستوى مع اتحاد الكرة ولجنة شئون اللاعبين برئاسة مجدى عبد الغني من أجل ضمان غلق باب إنتقال اللاعب الي أي نادي أخر والتمسك ببطاقة انتقاله الدولية التي يملكها الأهلي.

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التحرير

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