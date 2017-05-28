طاهر: لن نفرط في حق الأهلي.. وكوليبالي لابد أن يعود للقاهرة

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كتب : أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن النادي لن يفرط في حقه حيال أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدا أن اللاعب لابد أن يعود إلى القاهرة أولًا لمعرفة أسباب سفره المفاجئ، واتخاذ القرار المناسب؛ حفاظًا على حقوق النادي.

وأضاف طاهر أن كوليبالي حتى وإن كان قد تلقى عروضا خارجية دفعته للسفر بهذا الشكل، فلابد أن يعود أولًا ونجلس لدراسة هذه العروض، واتخاذ ما يلزم لضمان الحفاظ على حقوق النادي الأهلي كاملة.

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وأوضح رئيس الأهلي أن سفر اللاعب بهذه الطريقة ودون إعلام أي من مسئولي النادي أمر مرفوض تمامًا، ومن ثم لابد أن يعود كوليبالي للقاهرة أولًا ثم نجلس على مائدة المفاوضات ونتحدث؛ لمعرفة تفاصيل هذا السفر المفاجئ بهذه الطريقة المرفوضة شكلًا وموضوعًا.

وكان اللاعب قد غادر القاهرة يوم الخميس الماضي متجهًا إلى لندن دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، وأرسل رسالة هاتفية لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أخبره فيها بتواجده في لندن دون الإفصاح عن أيه تفاصيل، وهو ما ترتب عليه توقيع غرامة مالية على اللاعب وفقا للائحة الفريق.