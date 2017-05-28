أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ: قوافل طبية يومية في 30 قرية خلال رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ: قوافل طبية يومية في 30 قرية خلال رمضان

05:15 م الأحد 28 مايو 2017

  • عرض 7 صورة

    b7a9e50dbe.jpg

  • عرض 7 صورة

    1f417b7bcb.jpg

  • عرض 7 صورة

    a1d82c392f.jpg

  • عرض 7 صورة

    476491e61d.jpg

  • عرض 7 صورة

    2f957f90ca.jpg

  • عرض 7 صورة

    24b2584a15.jpg

  • عرض 7 صورة

    91dfbd7c82.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. استمرار أعمال تطهير بحيرة المنزلة في بورسعيد

الألبوم التالى

بالصور.. استمرار أعمال تطهير بحيرة المنزلة في بورسعيد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه يجرى تسيير قوافل طبية يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، إلى 30 قرية مختلفة بجميع مراكز المحافظة، للكشف عن فيروس "سى"، والكشف المبكر، عن أمراض الضغط، وصرف العلاج الفورى، علاوة على إقامة مباراة كروية رمضانية، بهذه القرى، وكذلك إقامة إفطار جماعي.

وكشف محافظ كفر الشيخ، عن نتائج القافلة التى أجرتها مديرية الشئون الصحية، برئاسة الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، منذ بدايتها أمس السبت، بقرية الحطية بمركز كفر الشيخ، وحتى اليوم بقرية نويش مركز قروى الحمراوى كفر الشيخ، أسفرت عن إجراء التحاليل الطبية لـ 792 حالة نتج عنها 89 حالة إيجابية.

وأكد المحافظ أن الحالات الإيجابية، جرى إحالتها لمركز أبحاث علاج أمراض الكبد بكفر الشيخ، لتلقى الجرعات اللازمة، موضحًا أن الحالات السلبية سجلت 703 حالات، وجرى عمل تثقيف صحي لـ530 شخصًا بالاضافة إلى 147 حالة مصابة بالضغط، منهم 32 حالة جديدة حتى الآن ولا يزال العمل جارٍ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. كفر الشيخ تسترد 1868 فدانًا من أملاك الدولة

    بالصور.. كفر الشيخ تسترد 1868 فدانًا من أملاك الدولة

    أخبار
  • بالصور.. استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ

    بالصور.. استرداد 800 فدان أملاك الدولة بكفر الشيخ

    أخبار
  • محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية

    محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية

    أخبار
  • استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)

    استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الشهيد مينا.. اصطحب طفلته ووالده في رحلة لسماء دير الأنبا صموئيل

    الشهيد مينا.. اصطحب طفلته ووالده في رحلة لسماء دير الأنبا صموئيلأخبار

  • بالفيديو- وابل من الشتائم وانهيار فيفي عبده في أولى حلقات

    - وابل من الشتائم وانهيار فيفي عبده في أولى حلقات "رامز تحتفنون

  • مصر تخطر مجلس الأمن: الضربات في ليبيا دفاع شرعى عن النفس

    تخطر مجلس الأمن: الضربات في ليبيا دفاع شرعى عن النفسأخبار

  • مبنى بلدية تل أبيب مضاء بألوان علم مصر بعد هجوم المنيا

    مبنى بلدية تل أبيب مضاء بألوان علم مصر بعد هجوم المنياأخبار

  • في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيد

    في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيدأخبار

  • طفل ناج من

    طفل ناج من "أتوبيس المنيا" يروي تفاصيل الحادثأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر