بالصور.. محافظ كفر الشيخ: قوافل طبية يومية في 30 قرية خلال رمضان

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه يجرى تسيير قوافل طبية يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، إلى 30 قرية مختلفة بجميع مراكز المحافظة، للكشف عن فيروس "سى"، والكشف المبكر، عن أمراض الضغط، وصرف العلاج الفورى، علاوة على إقامة مباراة كروية رمضانية، بهذه القرى، وكذلك إقامة إفطار جماعي.

وكشف محافظ كفر الشيخ، عن نتائج القافلة التى أجرتها مديرية الشئون الصحية، برئاسة الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، منذ بدايتها أمس السبت، بقرية الحطية بمركز كفر الشيخ، وحتى اليوم بقرية نويش مركز قروى الحمراوى كفر الشيخ، أسفرت عن إجراء التحاليل الطبية لـ 792 حالة نتج عنها 89 حالة إيجابية.

وأكد المحافظ أن الحالات الإيجابية، جرى إحالتها لمركز أبحاث علاج أمراض الكبد بكفر الشيخ، لتلقى الجرعات اللازمة، موضحًا أن الحالات السلبية سجلت 703 حالات، وجرى عمل تثقيف صحي لـ530 شخصًا بالاضافة إلى 147 حالة مصابة بالضغط، منهم 32 حالة جديدة حتى الآن ولا يزال العمل جارٍ.