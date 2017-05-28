الحكومة الإسرائيلية توافق على اختيار نتنياهو لأيوب قرا وزيرًا للاتصالات

تل أبيب - (د ب أ):

وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اختيار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسياسي الدرزي أيوب قرا لتعيينه وزيرا للاتصالات، وذلك خلال اجتماع خاص عقد قرب حائط البراق (الحائط الغربي) بالمدينة القديمة في القدس المحتلة.

وكانت الموافقة على تعيين قرا 62 عاما، وهو نائب برلماني من حزب نتنياهو (الليكود) وينتمي للطائفة الدرزية، واحدا من عدة عناصر في أجندة اجتماع الحكومة اليوم الذي لم يعقد في مقر الكنيست بمناسبة "إحياء الذكرى الخمسين لإعادة توحيد القدس"، حسبما قال نتنياهو.

كما وافق الوزراء على مشروعات لتطوير القدس من بينها "إنشاء خط تلفريك يمتد من محيط محطة القطار القديمة إلى باب المغاربة".

وكان نتنياهو تخلى عن حقيبة الاتصالات في فبراير بعد انتقادات شديدة، وعين النائب تزاتشي هانيجبي قائما بأعمال الوزير.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في إسرائيل نحو 130 ألف عربي من هذه الطائفة الدرزية. وخلافا للعرب المسلمين والمسيحيين، الذين يمكنهم التطوع للخدمة العسكرية، فإن الدروز مطالبون بالخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وخلال الاجتماع قال نتنياهو: "بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لإعادة توحيد القدس، نعقد جلسة الحكومة الأسبوعية في أنفاق حائط البراق، الشعب اليهودي عاد إلى وطنه وأقام فيه دولته وهو يبني عاصمته الموحدة".

وكانت إسرائيل سيطرت على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن، إضافة إلى مناطقة أخرى، خلال حرب عام 1967.