مقتل 8 أشخاص بينهم نائب رئيس الشرطة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
مقتل 8 أشخاص بينهم نائب رئيس الشرطة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
05:16 م الأحد 28 مايو 2017
الشرطة الأمريكية
ميسيسيبي (الولايات المتحدة ) - (د ب ا):
ذكرت السلطات في ولاية مسيسيبي الواقعة جنوبي الولايات المتحدة ان ثمانية اشخاص، من بينهم نائب رئيس الشرطة في الولاية، لقوا حتفهم في اطلاق نار .
ونقلت شبكة 'فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، عن السلطات فى ميسيسيبي أن المشتبه فيه محتجز .
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مكتب التحقيقات في ميسيسيبي وارن سترين إن إطلاق النار وقع فى ثلاثة منازل منفصلة ليلة السبت فى مقاطعة لينكولن الريفية.
وأضاف سترين أنه لم يتم بعد توجيه اتهامات ضده، مضيفًا أنه سيكون من السابق لأوانه مناقشة الدافع.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه فيه يعرف ضحاياه قبل ادعاء انهم قتلوا.
يأتي الحادث في إعقاب مقتل رجل وإصابة سبعة آخرين في حادث إطلاق نار شمال غربي العاصمة الأمريكية واشنطن صباح أمس السبت، حسبما أفادت دائرة شرطة العاصمة.
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