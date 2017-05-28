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مقتل 8 أشخاص بينهم نائب رئيس الشرطة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

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مصراوي Masrawy

مقتل 8 أشخاص بينهم نائب رئيس الشرطة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

05:16 م الأحد 28 مايو 2017

مقتل 8 أشخاص بينهم نائب رئيس الشرطة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

الشرطة الأمريكية

ميسيسيبي (الولايات المتحدة ) - (د ب ا):

ذكرت السلطات في ولاية مسيسيبي الواقعة جنوبي الولايات المتحدة ان ثمانية اشخاص، من بينهم نائب رئيس الشرطة في الولاية، لقوا حتفهم في اطلاق نار .

ونقلت 'فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، عن السلطات فى ميسيسيبي أن المشتبه فيه محتجز .

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مكتب التحقيقات في ميسيسيبي وارن سترين إن إطلاق النار وقع فى ثلاثة منازل منفصلة ليلة السبت فى مقاطعة لينكولن الريفية.

وأضاف سترين أنه لم يتم بعد توجيه اتهامات ضده، مضيفًا أنه سيكون من السابق لأوانه مناقشة الدافع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه فيه يعرف ضحاياه قبل ادعاء انهم قتلوا.

يأتي الحادث في إعقاب مقتل رجل وإصابة سبعة آخرين في حادث إطلاق نار شمال غربي العاصمة الأمريكية واشنطن صباح أمس السبت، حسبما أفادت دائرة شرطة العاصمة.

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