أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

نيابة الاستئناف تخلي سبيل الإبراشي بكفالة 5 آلاف جنيه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نيابة الاستئناف تخلي سبيل الإبراشي بكفالة 5 آلاف جنيه

05:27 م الأحد 28 مايو 2017

نيابة الاستئناف تخلي سبيل الإبراشي بكفالة 5 آلاف جنيه

وائل الإبراشي

كتب - طارق سمير:

قرر رامي جبة، رئيس نيابة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الإعلامي وائل الإبراشي من سرايا النيابة بكفالة خمسة آلاف جنيه.

وأسندت النيابة للإبراشي تهمة التأثير على سير التحقيقات، وتوصيف وقائع محل التحقيقات، على خلفية استضافته لشاهدة على واقعة قتل قاضي لمواطن، حيث أدلت بتصريحات مغايرة لبعض ما جاء في التحقيقات.

وخلال التحقيقات، قال الإبراشي إنه استهدف التأكيد على أن القانون يطبق على الجميع، وأن المستشار الذي قتل مواطنا ليس فوق القانون، إلى جانب طرح تساؤلات حول كيف يتحول قاضي له مكانته في المجتمع لقاتل بسبب مشاجرة "تافهة" وليدة لحظة كان يمكنه أن يواجه أي مشكلة بالقانون.

وأكد الإبراشي أن الهدف من الحلقة هو مناقشة القضية من الزاوية الاجتماعية دون تأثير على مجريات التحقيق، أو أي موقف مسبق تجاه اطراف القضية.

حضر التحقيقات أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وسيد أبوزيد، محامي النقابة، وعصام عيسي محامي وائل الإبراشي.

وكان شقيق القاضي المتهم، تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الإبراشي بالتأثير على جهات التحق، وخلق صورة سلبية عن شقيقه قبل انتهاء التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالزجاجات الفارغة والحجارة بالجيزة

    مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالزجاجات الفارغة والحجارة بالجيزة

    أخبار
  • كشف غموض العثور على جثة مقاول داخل مسكنه بالزيتون

    كشف غموض العثور على جثة مقاول داخل مسكنه بالزيتون

    أخبار
  • إحباط تهريب 6 أطنان دقيق في أوسيم

    إحباط تهريب 6 أطنان دقيق في أوسيم

    أخبار
  • شاب ينهي حياة مُسن أمام المارة بسبب 5 جنيهات

    شاب ينهي حياة مُسن أمام المارة بسبب 5 جنيهات

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مبنى بلدية تل أبيب مضاء بألوان علم مصر بعد هجوم المنيا

    مبنى بلدية تل أبيب مضاء بألوان علم بعد هجوم المنياأخبار

  • وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون

    وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيونأخبار

  • مسلسل

    مسلسل "عفاريت عدلي علام" - الحلقة الأولىفنون

  • بالصور-تشييع جثمان الإعلامية صفاء حجازي بمسجد السيدة نفيسة

    بالصور-تشييع جثمان الإعلامية صفاء حجازي بمسجد السيدة نفيسةأخبار

  • يارا تهنئ النني بعد تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي

    يارا تهنئ النني بعد تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزيفنون

  • قصة رجل شاهد جثث 7 من أسرته وأنقذ طفلاً من داخل أتوبيس

    قصة رجل شاهد جثث 7 من أسرته وأنقذ طفلاً من داخل أتوبيس "المنيا"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر