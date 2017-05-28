نيابة الاستئناف تخلي سبيل الإبراشي بكفالة 5 آلاف جنيه
نيابة الاستئناف تخلي سبيل الإبراشي بكفالة 5 آلاف جنيه
05:27 م الأحد 28 مايو 2017
وائل الإبراشي
كتب - طارق سمير:
قرر رامي جبة، رئيس نيابة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الإعلامي وائل الإبراشي من سرايا النيابة بكفالة خمسة آلاف جنيه.
وأسندت النيابة للإبراشي تهمة التأثير على سير التحقيقات، وتوصيف وقائع محل التحقيقات، على خلفية استضافته لشاهدة على واقعة قتل قاضي لمواطن، حيث أدلت بتصريحات مغايرة لبعض ما جاء في التحقيقات.
وخلال التحقيقات، قال الإبراشي إنه استهدف التأكيد على أن القانون يطبق على الجميع، وأن المستشار الذي قتل مواطنا ليس فوق القانون، إلى جانب طرح تساؤلات حول كيف يتحول قاضي له مكانته في المجتمع لقاتل بسبب مشاجرة "تافهة" وليدة لحظة كان يمكنه أن يواجه أي مشكلة بالقانون.
وأكد الإبراشي أن الهدف من الحلقة هو مناقشة القضية من الزاوية الاجتماعية دون تأثير على مجريات التحقيق، أو أي موقف مسبق تجاه اطراف القضية.
حضر التحقيقات أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وسيد أبوزيد، محامي النقابة، وعصام عيسي محامي وائل الإبراشي.
وكان شقيق القاضي المتهم، تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الإبراشي بالتأثير على جهات التحق، وخلق صورة سلبية عن شقيقه قبل انتهاء التحقيقات.
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