بالصور- وزير الطيران يُكرم رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية
بالصور- وزير الطيران يُكرم رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية
05:23 م الأحد 28 مايو 2017
وزير الطيران يُكرم رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجو
كتب- طه عبيد:
استقبل شريف فتحي، وزير الطيران المدني، الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وفريق عملة لتهنئتهم بالحصول علي مقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس التي عقدت الشهر الحالي، ومن قبله قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاريً بتعيين الدكتور أحمد عبد العال ومرشح مصر رئيساً للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية لمدة عامين، وذلك تقديرًا لدور ومكانة مصر على المستوى العالمى والإفريقي في مجال صناعة النقل الجوي.
وخلال اللقاء قدم وزير الطيران، شهادة تقدير للدكتور عبدالعال وفريق العمل بالهيئة الدكتور أشرف صابر، رئيس الإدارة المركزية للبحوث وأحمد سعد، مدير عام الشؤن الدولية.
وأشاد وزير الطيران بالمجهود المتميز الذي يقوم به جميع العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مجال صناعة النقل الجوي.
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