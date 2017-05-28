شيخ الأزهر: الهجمة على التراث الإسلامي بدأت في القرن الـ19 ولن تتوقف

القاهرة- (مصراوي):

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الهجمة على التراث الإسلامي ليست جديدة، بل هي استكمال لحملة بدأت في نهاية القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، ولن تتوقف في المستقبل.

وأكد الطيب- في حواره مع الدكتور محمد سعيد محفوظ، ضمن الحلقة الأولى من برنامج "الإمام الطيب" في موسمه الثاني، على قناة "سي بي سي"، "إن المسلمين يؤمنون دون شك بأن التراث المتمثل في القرآن والسنة، سيظل هو الميراث الروحي، الذي يشكل الخلفية القوية والظهير المنيع من أن تذوب الأمة الإسلامية في غيرها".

وأوضح شيخ الأزهر، أن النصوص المقدسة كالقرآن والتوراة والإنجيل، لا يجوز معاملتها كالنصوص البشرية، مثل مسرحيات شكسبير والكتب الفلسفية، وقصائد الشعر.

وقال الطيب، إن القرآن لم يأتِ انعكاساً للفترة التي نزل بها، بل تصحيحاً له، حيث كانت بيئة الوحي فيها القتل والربا والفساد والطغيان، وأضاف: "العبرة في النص بعمومه، لا بخصوص سببه".

وأكد الطيب أن القرآن الكريم ليس نصاً للمحاكمة، وإنما للتفسير فقط، وأن "أمة بلا تراث هي أمة بلا رأس"، فالتراث هو الحافظ لهوية الأمم، والتاريخ يشهد على ذلك، فالأمم التي انتهى تراثها أبيدت ولم يعد لها وجود.

واختتم شيخ الأزهر حديثه، قائلاً: "لا يوجد تراث استمر أربعة عشر قرناً من الزمان غير التراث الإسلامي، وإن الأطفال منذ أربعة عشر قرناً إلى الآن مازالوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب".