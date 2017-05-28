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مباحثات وزيري خارجية مصر وروسيا تنطلق غدًا في إطار صيغة "2+2"

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مصراوي Masrawy

مباحثات وزيري خارجية وروسيا تنطلق غدًا في إطار صيغة "2+2"

04:58 م الأحد 28 مايو 2017

سامح شكري وسيرجي لافروف

القاهرة – (مصراوي):

تنطلق بالقاهرة غدا الاثنين، مشاورات مصرية روسية في إطار صيغة "2+2" بين وزيري خارجية ودفاع البلدين.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن مباحثات وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف، من المقرر أن تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين سوف يستعرضان أيضًا القضايا والأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والمواقف المصرية والروسية إزاءها، فضلا عن تناول قضية الإرهاب في أعقاب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر، بالإضافة إلى العواصم الأوروبية التي تعرضت لعدة أحداث إرهابية عنيفة مؤخرًا ما يدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد ظاهرة الإرهاب التي باتت تحصد الأرواح البريئة على نحو مستمر.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة "2+2" قد تم تفعيله لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الاستراتيجية على مستوي وزيري الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وهو ما يعكس القيمة الاستراتيجية التي تحظي بها مصر في السياسة الخارجية الروسية باعتبارها مركز الثقل الاستراتيجي في المنطقة، خاصة وأنها الدولة العربية الوحيدة التي فعلت معها موسكو هذه الصيغة.

وعقد الجانبان اجتماعين في إطار هذه الصيغة، الأول بالقاهرة في نوفمبر 2013، والثاني بموسكو في فبراير 2014.

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