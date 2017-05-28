عريقات: جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة قانونيا

تل أبيب - (د ب أ)

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بشدة اليوم الأحد عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق (الحائط الغربي).

وقال إن إسرائيل تحاول تهويد القدس والبلدة القديمة "من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي".

واعتبر عريقات جميع هذه الاجراءات باطلة وتنتهك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عنه القول : "لقد قررت حكومة الاحتلال مع بداية شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع إحياء شعبنا للذكرى الخمسين للاحتلال العسكري لفلسطين إيصال رسالة إلى شعبنا وإلى المجتمع الدولي بمواصلة انتهاكها للقانون الدولي".

وشدد على أن "حكومة الاحتلال تعطل بشكل متعمد جميع الجهود الدولية لإحياء العملية السياسية، وتقوم باستكمال مشروعها الاستعماري لضم الضفة الغربية بما فيها القدس، وتحاول كقوة استعمار تغيير الطابع التاريخي القائم وضم القدس المحتلة بشكل خاص، والذي يعتبر مخالفاً لقرارات الأمم المتحدة كافة بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة واليونسكو التي أكدت جميعها على أن القدس مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وطالب عريقات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "بردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، وإلزامها باحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، وتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات العملية لردع الاحتلال".

وعقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد قرب حائط البراق (الحائط الغربي) بالمدينة القديمة بالقدس وليس مقر الكنيست الموجود على بعد أقل من خمسة كيلومترات.

وخلال الاجتماع قال نتنياهو :"بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لإعادة توحيد القدس، نعقد جلسة الحكومة الأسبوعية في أنفاق "حائط البراق" .. الشعب اليهودي عاد إلى وطنه وأقام فيه دولته وهو يبني عاصمته الموحدة".