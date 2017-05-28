فيديو| الكنيسة الأنجيلية: الدولة سايبة السلفيين يشتمونا

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استنكر القس أكرم لمعي، رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الأنجيلية، تجاهل تاريخ الأقباط من كتب التاريخ، مؤكدا أن ذلك تقصير من الدولة ووزارة التربية والتعليم.

وأضاف لمعي، خلال لقائه، اليوم الأحد، مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "الخيمة"، المذاع على قناة "ltc": "الدولة سايبة الشيوخ السلفيين يتكلموا ضد الأقباط، وذلك تقصير من الأزهر، فيجب أن يكون هناك دور للأزهر في منع كل ذلك، فكلنا مصريين في بلد واحدة".

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وتابع: "يجب أن يتوحد المسلمين والأقباط معا لولادة مصر جديدة، فالأمر لن يتم إصلاحه بطرف دون طرف فعلينا أن نتألم معا من أجل مصر".