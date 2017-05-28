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انطلاق الحملات في كينيا استعدادا للانتخابات الرئاسية والعامة في أغسطس

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مصراوي Masrawy

انطلاق الحملات في كينيا استعدادا للانتخابات الرئاسية والعامة في أغسطس

04:34 م الأحد 28 مايو 2017

انطلاق الحملات في كينيا استعدادا للانتخابات الرئاسية والعامة في أغسطس

الرئيس الكيني أوهورو كيناتا

نيروبي - (د ب أ):

انطلقت اليوم الأحد الحملات الرسمية للانتخابات الرئاسية والعامة في كينيا.

وأطلق زعيم المعارضة رايلا أودينجا حملته بمسيرة في العاصمة نيروبي بعد تقديم أوراق ترشحه إلى اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود.

وهذه هي المرة الرابعة التي ينافس فيها أودينجا على منصب الرئيس.

وفي تطور آخر، حاول بيتر سولومون جيتشيرا، الذي كان يطمح إلى ترشيح نفسه، القفز من الطابق السادس من مبنى اللجنة الانتخابية بعد رفض ترشيحه، وفقا لما ذكره موقع "ستاندرد ديجيتال" الإخبارى.

واعتقلت الشرطة المرشح المستقل واتهمته بالتسبب في حدوث اضطراب وتدمير ممتلكات. ولم يستوف طلب جيتشيرا جميع متطلبات اللجنة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. ونفى مدير حملة جيتشيرا محاولة الانتحار وقال لوسائل الإعلام المحلية إن المرشح يعاقب بسبب تحديه لقواعد الانتخاب.

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس أوهورو كينياتا، الذي لا يزال موجودا في إيطاليا حيث عقدت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أوراق ترشحه غدا الاثنين. وكان كينياتا تولى المنصب عام 2013 .

وتجري الانتخابات الرئاسية في الثامن من أغسطس، حيث يتنافس ثمانية مرشحين على الأقل للفوز بمنصب الرئاسة.

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