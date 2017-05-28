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عضو بـ"دينية النواب" يتهم أبو حامد بإثارة الفتن ويُطالب بمعاقبته -
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عضو بـ"دينية النواب" يتهم أبو حامد بإثارة الفتن ويُطالب بمعاقبته

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مصراوي Masrawy

عضو بـ"دينية النواب" يتهم أبو حامد بإثارة الفتن ويُطالب بمعاقبته

04:52 م الأحد 28 مايو 2017

النائب عبد الكريم زكريا

كتب- أحمد علي:

قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن إصرار النائب محمد أبو حامد على تقديم مشروع قانون تنظيم الأزهر الشريف، الذى يهدف إلى تحديد ولاية شيخ الأزهر وإحالته للتحقيق، يؤكد أن له أهداف سياسية من وراء ذلك القانون.

وأضاف "زكريا"- في تصريح له، الأحد: "مشروع القانون يستهدف شخص شيخ الأزهر، وهو الأمر المرفوض، حيث يمثل شيخ الأزهر رمزًا للإسلام ليس فى بل في العالم، وهو الأمر الواجب احترامه"، لافتا إلى أن احترام الرموز الدينية مثل شيخ الأزهر أو بابا الكنيسة أمر واجب.

وأكد النائب، أن اللجنة الدينية بالبرلمان ترفض القانون سواء تم عرضه عليها أم لا، وتتمسك بموقفها من قبل تجاه مشروع القانون الذي رفض من قبل

ولفت زكريا، إلى ضرورة التكاتف في الوقت الحالى فى مواجهة الارهاب، بدلا من الانشقاق واثارة الفتن، متهما النائب ابو حامد بأنه يثير الفتن والقلاقل بالبلاد ويبحث عن ما يضر بالدولة.

وطالب رئيس البرلمان، بضرورة معاقبة "أبو حامد" على تلك التصرفات، خاصة وأن رئيس المجلس كان قد أعلن من قبل بأن ذلك القانون صفحة وطويت.

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