بالصور- المتحدث العسكري: تدمير سيارة مُفخخة مُعدة للهجوم على الأمن بسيناء

مصراوي Masrawy

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية من استهداف وتدمير عربة مفخخة خاصة العناصر الإرهابية، وذلك قبل استخدامها ضد أحد التمركزات الأمنية للقوات.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان له اليوم الأحد، إن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط باقي البؤر الإرهابية، وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، وتجار المواد المخدرة.

وتمكنت دوريات حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير (8) مزارع لنبات البانجو المخدر تقدر مساحتهم بحوالي 10 فدادين وحرق 20 جوال من نبات البانجو المعد للتوزيع.