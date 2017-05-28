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بالفيديو.. رد فعل المصريين على شاب يرفض اصطحاب أمه بالسيارة لإرضاء زوجته

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بالفيديو.. رد فعل المصريين على شاب يرفض اصطحاب أمه بالسيارة لإرضاء زوجته بالفيديو.. رد فعل المصريين على شاب يرفض اصطحاب أمه بالسيارة لإرضاء زوجته
 
لم تتمالك النساء المصريات دموعهن أمام امرأة انهمرت في البكاء بسبب توبيخ زوجة ابنها داخل سوبر ماركت، في برنامج "الصدمة" المذاع على قناة "mbc".
 
أظهر مقطع الفيديو امرأة وهي من ممثلي البرنامج، تبكي بحرقة، بعدما رفضت زوجة ابنها أن تصعد معهما في السيارة، حيث راح الشاب يطلب من امه أن تأتي في سيارة أجرة، ما أثار غضب وصدمة الزبائن داخل المكان، وقام البعض بتوبيخه ومساعدة الأم.
 
برنامج "الصدمة" يعتمد على طرح مواقف مختلفة يتعرض لها الجمهور، وقياس ردود أفعالهم تجاه هذه المواقف، وفي الغالب هذه المواقف ليست عادية، ولا يمر بها الإنسان بشكل يومي، ويتناوب على تقديمه مجموعة من الإعلاميين والممثلين من والسعودية والإمارات ولبنان وغيرها من الدول.
 
 
المصدر : فيتو

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