بالصور.. استمرار أعمال تطهير بحيرة المنزلة في بورسعيد
بالصور.. استمرار أعمال تطهير بحيرة المنزلة في بورسعيد
04:20 م الأحد 28 مايو 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
واصلت هيئة الثروة السمكية والإدارات المعنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أعمال تنمية وتطوير القطاع الخامس ببحيرة المنزلة التي بدأت مطلع مايو الجاري.
من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد: "تطوير بحيرة المنزلة كان حلم يراودنا منذ فترة، لأنها تعد من البحيرات الرائدة وأصبح أمر تطويرها غاية في الأهمية وهي مؤهلة تمامًا بحكم موقعها ومساحتها لتكون واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية وكذلك نواة لجذب السياحة الداخلية والخارجية".
وأعلن "الغضبان"، في تصريحات صحفية، مشاركة 13 كراكة تتبع الثروة السمكية في أعمال تطهير البحيرة، مشيرًا إلى أن الأهالي يساعدون رجال القوات المسلحة والثروة السمكية، وأنه لن يضار أي مواطن من أعمال التطوير التي ستشهدها البحيرة وهي رسالة اطمئنان للعاملين بالصيد وأصحاب المزارع للاطمئنان على مستقبلهم بالبحيرة.
وأكد المحافظ أن أعمال التطوير ستسير بالتوازي مع تقنين أوضاع أصحاب المزارع، إذ تعمل الآن لجان الحصر لبدء تحقيق الاستقرار المنشود الذي انتظرة الأهالي منذ فترة كبيرة، مضيفًا أنه من المقرر إقامة محطة معالجة بيولوجية واستغلال المياه في الاستزراع السمكي والنباتي.
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