“أسعار خيالية ” ننشر أسعار الأجهزة الكهربائية من مصانع الإنتاج الحربي 2017 ومنافذ البيع في مصر

شيماء مصطفى

انطلاقا من حملة “صنع في مصر” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة سنوات ، تقدم مصانع الإنتاج الحربي العديد من الأجهزة المنزلية، التي نالت على إعجاب الجميع بصناعة مصرية.

تقدم مصانع الانتاج الحربي جميع أنواع الأجهزة الكهربائية، في محاولة لمساعدة الشعب المصري للحصول على ما يحتاج من أجهزة كهربائية منزلية،بأسعار مناسبة من أجل مواجهة الغلاء.

ونقدم لكم أسعار الأجهزة الكهربائية من الإنتاج الحربي، وأيضا منافذ البيع المتاحة في مصر.

– اسعار الأجهزة الكهربائية من مصانع الإنتاج الحربي

نقدم لكم اسعار الشاشات والثلاجات والبوتاجازات، وكذلك التابلت المصري، وتعتبر اسعار مصانع الانتاج الحربي أفضل الاسعار مقارنة بالمستورد.

– أسعار الشاشات من الانتاج الحربي

سعر الشاشة 14 بوصة، من الانتاج الحربي، هو 1700 جنيه.

سعر الشاشة 21 بوصة، من الانتاج الحربي،هو 1850 جنيه.

سعر الشاشة 22 بوصة، من الانتاج الحربي،هو 2200 جنيه.

سعر الشاشة 24 بوصة، من الانتاج الحربي،هو 2495 جنيه.

سعر الشاشة 29 بوصة، من الانتاج الحربي، هو 2800 جنيه.

سعر الشاشة 32 بوصة، من الانتاج الحربي، هو 3750 جنيه.

سعر الشاشة 42 بوصة، من الانتاج الحربي، هو 4950 جنيه.

– سعر التابلت المصري

سعر التابلت اينار مصري الصنع، هو 750 جنيه.

– أسعار السخانات والثلاجات من الاإتاج الحربي

سعر السخان 10 لتر من الإنتاج الحربي، هو 1600 جنيه.

سعر السخان 5 لتر من الإنتاج الحربي،هو 1150 جنيه.

– سعر الفرن 4 شعلة من الإنتاج الحربي، استناليس،هو 1440 جنيه.

سعر الفرن 5 شعلة استانليس، هو 1635 جنيه.

– سعر الديب فريزر سعة 230 لتر، 7 درج نوفروست، هو 6360 جنيه.

– أسعار أجهزة التكييف من الإنتاج الحربي، وهي بارد وساخن، حصان ونص 4600 جنيه،2.25 حصان 6300 جنيه وسعر التكييف 3 حصان، هو 6600 جنيه.

_ أسعار الثلاجات سعة 320 لتر، و 410 لتر، و 500 لتر، هو 7250 جنيه.

منافذ بيع أجهزة الإنتاج الحربي

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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