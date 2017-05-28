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فيديو| إعلامي شهير يكشف فضيحة جديدة عن أحمد شفيق

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فيديو| إعلامي شهير يكشف فضيحة جديدة عن أحمد شفيق فيديو| إعلامي شهير يكشف فضيحة جديدة عن أحمد شفيق

 

اتهم الإعلامي الكبير مفيد فوزي الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق بالتورط في غرق ضحايا عبارة «السلام 98»، والتي غرقت عام 2006 في البحر الأحمر وراح ضحيتها أكثر من 1300 قتيل.

وقال «فوزي» خلال لقائه في برنامج «شيخ الحارة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «ممدوح اسماعيل براءة خلاص، 7 سنن فاتت خلاص، لكني ما زلت ارى أنه مظلوم، لأن الاستغاثة جت لأحمد شفيق واللي كان وقتها وزير للطيران».

 

وتابع الإعلامي الكبير مفيد فوزي: «خلاص ما عادش فيها كثوف، والاستغاثة ما وصلتش إلى الأعتاب الرسمية، اللي هي مكتب رئيس الدولة ومكتب وزير الدفاع المشير طنطاوي، والمشير طنطاوي يعلم جديًا صحة هذا الكلام».

واستطرد «فوزي»: «الكلام ده حقيقي ولكن للأسف في تربيطات في الدولة عشام الكلام ده ما يطلعش، ولكني بقوله دلوقت لأن خلاص الموضوع انتهى».

كشف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، اللواء رؤوف السيد، عن موقف رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في صيف عام 2018.

وأعلن السيد، في تصريحات صحفية، ترشح الفريق شفيق، في الانتخابات المقبلة، قائلاً: «حالة وحيدة تمنعه من الترشح؛ وهي القيامة تقوم».

وأشار نائب رئيس «الحركة الوطنية»، إلى أنه سوف يلتقي الفريق أحمد شفيق، في مقر إقامته بالإمارات، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحزب، بالإضافة إلى الأوضاع داخل الشارع المصري.

 

 

 

 

المصدر : مباشر 24

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