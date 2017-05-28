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الزمالك يطلب نقل مبارياته الإفريقية لملعب بتروسبورت

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الزمالك يطلب نقل مبارياته الإفريقية لملعب بتروسبورت الزمالك يطلب نقل مبارياته الإفريقية لملعب بتروسبورت

التحرير

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أكد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي أنه قام بمخاطبة اتحاد الكرة ليخاطب بدوره الاتحاد الإفريقي لإقامة مباراة الفريق مع اتحاد العاصمة الجزائري بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب بتروسبورت بدلا من ملعب برج العرب .

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وقال منصور أن الزمالك يسعى لخوض المباراة على ملعب بتروسبورت نظرا لما يتكبده النادي من أموال نتيجة السفر لبرج العرب وكذلك لتفادي إرهاق اللاعبين بسبب التنقل من القاهرة إلى الإسكندرية مشيراً إلى أن بتروسبورت هو ملعب الفريق ويسعى لخوض مبارياته الإفريقية عليه .

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التحرير

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