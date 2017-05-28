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الأهلي: كوليبالي طلب فسخ تعاقده رسميًا.. ومتمسكين بحقوقنا القانونية

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الأهلي: كوليبالي طلب فسخ تعاقده رسميًا.. ومتمسكين بحقوقنا القانونية الأهلي: كوليبالي طلب فسخ تعاقده رسميًا.. ومتمسكين بحقوقنا القانونية

التحرير

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كشف الدكتور ياسر أيوب مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي أن سليماني كوليبالي طلب فيه فسخ تعاقده رسميًا مع إدارة النادي الأهلي الذي رفض الأمر وأكد تمسكه بحقوقه القانونية.

وقال أيوب في تصريحات خاصة للتحرير " فؤجئنا منذ قليل باتصال هاتفي من وكيل أعمال كوليبالي لي باين الذي تحدث للمهندس محمود طاهر وقال له أن اللاعب يرفض اللعب في وأنه لايريد استكمال التعاقد مع الأهلي ويطلب الفسخ بالتراضي.

وأكمل أيوب " ورد المهندس محمود طاهر أنه لا مجال الحديث عن فسخ التعاقد بالتراضي بعد أن تعمد اللاعب الرحيل بهذا الشكل الغير لائق وعليه العودة أولا قبل الحديث عن أمر آخر "

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وأضاف أيوب " وحذر طاهر اللاعب ووكيل أعماله من مغبة التمادي في هذه التصرفات وأكد ان الأهلي متمسك بحقوقه القانونية ولن يفرط في اللاعب وسيطارده من أجل استعادة حقوقه.

وأوضح أيوب " للأسف لم يتم التوصل الي حل بين الطرفين وانتهى الكلام دون اتفاق "

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التحرير

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