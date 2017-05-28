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البدري: ملف كوليبالي مسئولية الإدارة ولم أتخذ قرارا بالاستغناء عنه

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البدري: ملف كوليبالي مسئولية الإدارة ولم أتخذ قرارا بالاستغناء عنه البدري: ملف كوليبالي مسئولية الإدارة ولم أتخذ قرارا بالاستغناء عنه

التحرير

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أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، أنه لم يتخذ قرارًا بالإستغناء عن سليماني كوليبالي مهاجم الفريق موضحًا أن أي قرار بأزمة هروب اللاعب سيكون من خلال الإدارة لا بناء على رأي المدير الفني.

وقال البدري في تصريحات خاصة للتحرير إن المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي هو من يتولى ملف أزمة كوليبالي الأن ويعمل علي إيجاد حلول له بينما يعمل هو علي تجهيز الفريق والتركيز فقط في المباراة الهامة للغاية غدًا أمام المقاصة لحسم لقب الدوري.

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وأوضح البدري أنه لا يعلم سببًا لما فعله المهاجم الإيفواري الذي كان يحظي برعاية وأهتمام ومعاملة رائعة من الجهاز الفني وزملائه اللاعبين.

وعن تأثر الفريق بغيابه فنيًا استبعد البدري أن يعاني الفريق بسبب غياب اللاعب مؤكدًا على ثقته في كل لاعبي خط الهجوم وإيمانه بقدراتهم الفنية الكبيرة.

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التحرير

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