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«التموين» تفاجئ المواطنين بقرار جديد

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«التموين» تفاجئ المواطنين بقرار جديد «التموين» تفاجئ المواطنين بقرار جديد

فاجئت وزارة والتجارة الداخلية المواطنين بقرار جديد، حيث قررت تشغيل المخابز البلدية منذ الساعة 8 صباحًا يوميا طوال شهر رمضان وحتى قبل أذان المغرب.

ومن جانبه قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحاتٍ صحفية لها اليوم إن مخبز بكل منطقة يعمل فترة مسائية وحتى قبل السحور، على أن يُنْتَج الخبز وفقًا لاحتياجات المواطنين بالأسعار المحددة.

 

وأشار «رمضان» إلى توفير أرصدة من الدقيق للمخابز أولاً بأول، بالإضافة إلى حصول كل مواطن على حقه من الخبز المدعم بسهولة، مع إنتاج كميات من الخبز تتراوح من 270 مليونًا إلى 300 مليون رغيف يوميًا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين؛ التنسيق مع وزارة البترول بشأن زيادة حصص المحافظات من اسطوانات البوتاجاز، لتفادى حدوث أي أزمات طوال شهر رمضان، وتشكيل مجموعات عمل إضافية للمرور على المستودعات ومراقبة المطاحن المنتجة للدقيق البلدي، وتكثيف الرقابة على جميع المخابز للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية، مطالبا المواطنين بعدم شراء خبز الأرصفة لتعرضه للتلوث.

 

المصدر : مباشر 24

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