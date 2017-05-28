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«فولفو» تعود إلى طراز قديم في نسختها الجديدة من «V90»

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«فولفو» تعود إلى طراز قديم في نسختها الجديدة من «V90» «فولفو» تعود إلى طراز قديم في نسختها الجديدة من «V90»

التحرير

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تعكف شركة "فولفو" السويدية، على إحياء الطراز الرياضي "ستيشن واجن"، والذي كان قد اندثر بشكل واضح خلال الأعوام السابقة.

ووفقًا لصحيفة "مالاي ميل أونلاين"، فإن الشركة السويدية تدرس عودة هذا الطراز في صورة سيارتها الشهيرة "V90”، والتي تنوي الكشف عنها بثوبها الجديد خلال وقت قريب.

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وتمثل تلك الخطوة إحياء من جانب "فولفو" للطراز الذي قُتل تمامًا في تسعينات القرن الماضي، خاصة بعدما ظهرت السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” و"كروس أوفر".

يذكر أن شركة "أوبل" الألمانية كانت قد أعلنت منذ عدة أشهر عزمها طرح نسخة جديدة من سيارتها "إنسيجنيا" على نفس النمط، وهو ما يشير إلى عزم العديد من الشركات العالمية العودة بقوة لهذا الطراز.

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التحرير

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