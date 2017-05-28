تشريعية البرلمات تناقش قانون «الصلح والإفلاس» الثلاثاء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية اجتماعاً الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين : عاطف مخاليف، وسولاف درويش، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وذلك بالإشتراك مع مكتبي حقوق الإنسان والخطة والموازنة والشئون الإقتصادية.

شاهد أيضا

وتناقش اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقه خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.