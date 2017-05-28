دفاعًا عن سمعتها.. طعنت زوجها بسكين في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أقدمت ربة بقرية حفير شهاب الدين في بلقاس، اليوم الأحد، على الانتقام من زوجها لشكه في سلوكها، فطعنته بسكين في رقبته.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود إشاره من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول "سعد"، 34 عامًا بائع متجول ومقيم في قرية "حفير شهاب الدين"، مصاباً بجرح طعني غائر في الرقبة من الجهة اليمنى واشتباه قطع بالشريان الثباتي ولايمكن استجوابه، ونُقل إلى مستشفى المنصورة الدولي.

انتقل ضباط مباحث مركز بلقاس لمكان الواقعة، وبالفحص تبين تعدي زوجته "راندا "، 30 عامًا، ربة منزل عليه بمشاركه بعض أهليها، بسبب خلافات زوجية، مما أدى لاستلالها سكين وطعنه برقبته محدثة إصابته.

باستدعاء زوجة المصاب وسؤالها، اعترفت بارتكاب الواقعة وإحداث إصابة زوجها بسكين، وأنها تخلصت من السكين بإحدى المجاري المائية، وعلّلت ذلك لشكها في سلوكها.

حُرر المحضر رقم 13215/2017 إداري المركز بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، باشرت التحقيقات.