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رئيس الوزراء يتابع المرحلة الأولى من منظومة توزيع المواد البترولية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يتابع المرحلة الأولى من منظومة توزيع المواد البترولية

04:04 م الأحد 28 مايو 2017

رئيس الوزراء يتابع المرحلة الأولى من منظومة توزيع المواد البترولية

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد؛ لمتابعة المرحلة الأولى من منظومة توزيع المواد البترولية بمختلف أنحاء الجمهورية، بحضور وزراء: البترول، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

واستعرض المجلس، تقريراً حول تقييم تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة توزيع المواد البترولية، والتي تعمل على مراقبة ومتابعة المنتجات البترولية كماً ونوعاً منذ خروجها من المستودعات وصولاً إلى مختلف محطات التمويل على مستوى الجمهورية أو التى يتم توزيعها لتلبية الاستخدامات الصناعية، وكذا التحقق من مدى كفاءة هذه المرحلة فى زيادة فعالية عملية الرقابة ومنع عمليات تسريب وتهريب تلك المنتجات.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة تسهم في تحديد الاحتياجات من المواد البترولية لمختلف القطاعات والمشاكل التى قد تعوق عملية التوزيع وضمان توفير هذه المنتجات، وذلك من خلال توفير معلومات دقيقة وسريعة ومحدثة تسهم فى التغلب بشكل سريع على أى مشاكل قد تطرأ فضلاً عن أن تلك المعلومات يمكن الاستفادة منها فى وضع خطط تفصيلية لتطوير عمليات التوزيع مستقبلاَ.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على ضرورة استكمال عملية تدقيق بيانات هذه المنظومة، في إطار التطوير المستمر لها.

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