أرخص أسعار علب حليب الاطفال في مصر

شيماء مصطفى

في أعقاب تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي، وما نجم عنه من ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع الغذائية والطبية وغيرها، وقد شمل الارتفاع المبالغ فيه مختلف أنواع ألبان أو حليب الأطفال، مما شكل عبء إضافي على الأسر التي تكاد لا تخلو أسرة في مصر ليس لديها طفل رضيع، وبحاجة لتناول الألبان البديلة للرضاعة الطبيعية.

وهذا سبب تراجع كبير بالاقبال على شراء علب حليب الأطفال، مما اضطر شركات الالبان المنتجة لخفض أسعارها، بعد أن كانت قد ارتفعت بعد التعويم بنسبة وصلت لأكثر من 50%، ووفقا لجريدة المال التي أجرت مسحا، رصدت فيه أرخص 5 أصناف لحليب الاطفال المتوفرة في الاسواق المصرية وهذه قائمة الاصناف بدءا من الأرخص:

بريمافيتا

بعد أن خفضت شركة لونش المنتجة لصنف لبن الاطفال بريمافيتا أصبح سعره 42.5 جنيه، في حين كان 89.5 جنيه، وفق ما صرح به الدكتور محمد فايز مدير عام الشركة بمصر.

ألبان تحيا مصر

لبن تحيا مصر والذي يشمل أصناف فرانسليه وسويسلاك، والذي يتم استيراده من قبل الشركة المصرية لتجارة الادوية وجهاز مشروعات الخدمة الطبية الوطنية، يباع بسعر 43 جنيه.

أصناف بيبي لاك

ألبان “بيبي لاك” بصنفيه 1 و 2 الذي تنتجه شركة دانون للأغذية ، ويعتبر الأكثر شهرة بين الأمهات المرضعات، قد خفضت الشركة أسعاره ليصبح 59.5 جنيه، بعد أن كان في ابريل الماضي 79.5 جنيه، وكذلك تم تخفيض سعر بيبي لاك إف إل إلى سعر 71.5 جنيه.

ليبتوميلك

ما زال سعر أصناف ألبان الأطفال “ليبتوميلك” على سعره بعد أن ارتفاعه بعد تعويم الجنيه، حيث كانت الشركة المنتجة أقل الشركات زيادة في سعر منتجها، فيبلغ سعر لبيتوميلك 1و2 -400جم 69 جنيها، وسعر ليبتوميلك 3 بلس 85 جنيها حاليا.

ابتاميل

شركة مليوبا لألبان الأطفال المنتجة لحليب ابتاميل خفضت سعر صنفي ابتاميل 1 و 2 منتصف أبريل الماضي من 99 جنيها إلى 75 جنيها للعبوة زنة 400 جرام.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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