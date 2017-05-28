بطلان قرار وزير الرياضة بعدم إجراء انتخابات لحين صدور القانون الجديد

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بعدم إجراء أية انتخابات كاملة أو تكميلية لمجالس إدارات الأندية لحين صدور قانون الرياضة الجديد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعي وحمدي عبد الرحيم، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد.

وكان حمدي عتريس المحامي أقام دعوى قضائية أمام المحكمة بصفته عضو الجمعية العمومية لنادي ٦ أكتوبر، طالب فيها ببطلان القرار المشار إليه مؤكدا مخالفته للقانون والدستور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه تضمن تعطيلا لأحكام قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، اللذين يعدان تشريعين نافذين، ومن ثم فيلزم استمرار العمل بأحكامهما وعدم جواز تعطيلهما بموجب نص المادة ٢٢٤ من الدستور ووفقًا لما أقرته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ في هذا الشأن.