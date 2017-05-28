مميش: عبور 159 سفينة قناة السويس خلال 3 أيام

الإسماعيلية_انجي هيبة:

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن القناة شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية، عبور 159 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 9.5 مليون طن، بما يكشف تصاعداً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

وبلغت أعداد السفن العابرة من الشمال 85 سفينة، بإجمالي حمولات 5.5 مليون طن، فيما شهدت قوافل الجنوب عبور 74 سفينة بإجمالي حمولات 4 مليون طن.

وأوضح مميش، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن هذه الزيادات في أعداد وحمولات السفن تعكس التحسن المحلوظ في حركة التجارة العالمية وتعافي الاقتصاد، وتأتي كنتيجة مباشرة لمشاريع التطوير المستمرة لقناة السويس، وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، والسياسات التسويقية المرنة التي تقوم بها الهيئة، والتي أسفرت في الفترة الماضية عن إضافة 200 مليون دولار لعائدات القناة من التخفيضات والحوافز، التي تمنح للخطوط الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة وفراً كبيراً.

وأكد الفريق مميش أن هذه الزيادات، شهادة تعكس ثقة المجتمع الملاحي الدولي في هيئة قناة السويس.