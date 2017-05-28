أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري -
وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل -
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأنبا مكاري -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

8 توصيات للمزارعين للحفاظ على محصول العنب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

8 توصيات للمزارعين للحفاظ على محصول العنب

03:53 م الأحد 28 مايو 2017

8 توصيات للمزارعين للحفاظ على محصول العنب

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات الفنية لمزارعين العنب لشهر يونيو لضمان أفضل إنتاجية.

وجاء الخطوات كالتالي:

1- استمرار عمليات تحليق الجذع أو القصبات.

2- إيقاف الري مؤقتا قبل الجمع بـ 25 إلى 30 يوم في الأصناف المبكرة في المزارع التي تروي بالغمر أما المزارع التي تروي بالتنقيط فتقلل معدلات الري إلى أقل معدل ممكن.

3- استخدام الأسمدة الورقية عند الحاجة وبصورة خاصة بالمزارع الرملية

4- استمرار جمع أصناف العنب المبكرة مثل (فليم – سوبر يور).

5- الرش ضد البياض الدقيقي مع مراعاة وقف الرش قبل عملية اللجمع بـ 21 يوم والرش الوقائي لمرض البياض الزغبي بالمبيدات الموصي بها.

6- متابعة الإصابات بدودة العنب أو الأكاروسات والجاسيد والتربس وبدأ المكافحة في حالة رصد أي إصابة.

7- فحص عناقيد العنب التي قربت من النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه باستخدام الطعم السام (ردة+ عسل أسود+ لانيت) ويوضع هذا الطعم بالقرب من الأشجار في المسافة بين الخطوط.

8- جمع القواقع والحشائش أول بأول والتخلص منهم بالحرق مع حرث الأرض لتعريض بيض القواقع للشمس وفي حالة زيادة نسبة تواجد القواقع يمكن استخدام الطعم السام السابق مع الجمع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الزراعة لمصراوي: الإعلان عن أسعار ضمان القطن خلال أيام

    وزير الزراعة لمصراوي: الإعلان عن ضمان القطن خلال أيام

    أخبار
  • الزراعة تُحذر المزارعين من استخدام

    الزراعة تُحذر المزارعين من استخدام "خلطة العفاريت"

    أخبار

  • "الزراعة" تطلق فعاليات الحملة القومية للنهوض بزراعة الذرة الشامية

    أخبار
  • ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية لاستعراض نتائج مشروعات التعاون مع

    ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية لاستعراض نتائج مشروعات التعاون مع "الإيكاردا"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الشهيد مينا.. اصطحب طفلته ووالده في رحلة لسماء دير الأنبا صموئيل

    الشهيد مينا.. اصطحب طفلته ووالده في رحلة لسماء دير الأنبا صموئيلأخبار

  • فيفي عبده تتسبب في إحراج رامز جلال في

    فيفي عبده تتسبب في إحراج رامز جلال في "رامز تحت الأرض"فنون

  • مبنى بلدية تل أبيب مضاء بألوان علم مصر بعد هجوم المنيا

    مبنى بلدية تل أبيب مضاء بألوان علم بعد هجوم المنياأخبار

  • هل يحق للرئيس السيسي الترشح للرئاسة بعد عام 2022؟

    هل يحق للرئيس الترشح للرئاسة بعد عام 2022؟أخبار

  • في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيد

    في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيدأخبار

  • طفل ناج من

    طفل ناج من "أتوبيس المنيا" يروي تفاصيل الحادثأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

فيديو| حساسين مناشدًا السيسي: أراضي الدولة ما زالت فى أيدي الكبار

فيديو| حساسين مناشدًا السيسي: أراضي الدولة ما زالت فى أيدي الكبار