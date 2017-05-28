8 توصيات للمزارعين للحفاظ على محصول العنب

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات الفنية لمزارعين العنب لشهر يونيو لضمان أفضل إنتاجية.

وجاء الخطوات كالتالي:

1- استمرار عمليات تحليق الجذع أو القصبات.

2- إيقاف الري مؤقتا قبل الجمع بـ 25 إلى 30 يوم في الأصناف المبكرة في المزارع التي تروي بالغمر أما المزارع التي تروي بالتنقيط فتقلل معدلات الري إلى أقل معدل ممكن.

3- استخدام الأسمدة الورقية عند الحاجة وبصورة خاصة بالمزارع الرملية

4- استمرار جمع أصناف العنب المبكرة مثل (فليم – سوبر يور).

5- الرش ضد البياض الدقيقي مع مراعاة وقف الرش قبل عملية اللجمع بـ 21 يوم والرش الوقائي لمرض البياض الزغبي بالمبيدات الموصي بها.

6- متابعة الإصابات بدودة العنب أو الأكاروسات والجاسيد والتربس وبدأ المكافحة في حالة رصد أي إصابة.

7- فحص عناقيد العنب التي قربت من النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه باستخدام الطعم السام (ردة+ عسل أسود+ لانيت) ويوضع هذا الطعم بالقرب من الأشجار في المسافة بين الخطوط.

8- جمع القواقع والحشائش أول بأول والتخلص منهم بالحرق مع حرث الأرض لتعريض بيض القواقع للشمس وفي حالة زيادة نسبة تواجد القواقع يمكن استخدام الطعم السام السابق مع الجمع.