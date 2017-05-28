بالأرقام.. انخفاض شديد في أسعار المستعمل في سوق السيارات

شيماء مصطفى

يشهد سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر وتحديدا يوم الجمعة من كل أسبوع، رواجا بإقبال راغبي اقتناء سيارات بأسعار مناسبة فضلا عن توجه المتهمين بعالم السيارات إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن مختلف الماركات لتساعدهم وذويهم في اتخاذ قرار الشراء، بعد أن تحولت تلك السوق إلى متنفس بديل للمشترين خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات بعد قرار تحرير سعر الصرف وزيارة الجمارك على الإستيراد.

«فيتو» تقدم أهم المعلومات عن السيارات المستعملة المعروضة في سوق مدينة نصر.

فیات ودایو مع الزبون

عندما تقرر الذھاب إلى سوق المستعمل ستجد الإقبال شدیدا على فئات بعینھا منھا فیات 128 وشاھین و127 وریجاتا؛ ودایو لانخفاض أسعارھا والتي تناسب قطاع من الطبقة المتوسطة.

ویقول أحد تجار السیارات بسوق المستعمل لـ"فیتو" إن أسعار سیارات فیات 128 تبدأ من 10 آلاف جنیه حتى 25 ألف جنيه كأقصى سعر للسیارة من هذا المودیل، والتباین یتوقف على حالتها، أما سیارات شاهين فتبدأ من 30 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه.

وأضاف أن سعر سیارات ریجاتا یتراوح بین 20 ألف جنيه و35 ألف جنيه، فیما یبدأ سعر السیارة 127 من 10 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه.. أما أسعار دایو نوبیرا فتبدأ من 70 ألف جنيه حتى 120 ألف جنيه كأقصى سعر للسیارة من هذا الطراز..

أما سیارات دایو لانوس فتبدأ أسعارها من 60 ألف جنيه حتى 85 ألف جنیھ، أما سعر سیارات لیجانزا یبدا من 70 ألف جنيه..

ثبات هيواندى وشیفروليه

وواصلت سیارات شیفرولیھ وھیواندى ورینو تسجیل أسعار ثابتة للأسبوع الثاني على التوالي بسوق السیارات المستعمل دون ارتفاع أو انخفاض مقارنة بسیارات أخرى، وهو ما يؤكده أحد تجار السیارات بسوق المستعمل لـ "فیتو"، قائلا: إن أسعار سیارات شیفرولیه لانوس تبدأ من 90 ألف جنيه حتى 115 ألف جنيه كأقصى سعر للسیارة من ھذا المودیل، والتباین یتوقف على حالتها، أما سیارات شیفروليه افیو فتبدأ من 100 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، أما سعر سیارات كروز فیتراوح بین 120 ألف جنيه و250 ألف جنيه.

وأضاف إن أسعار سیارات رینو لوجان تبدأ من 85 ألف جنيه حتى 170 ألف جنيه كأقصى سعر للسیارة من هذا المودیل، وأما سیارات رینو میجان فتبدأ أسعارھا من 40 ألف جنيه حتى 135 ألف جنيه، أما رینو داستر فسجلت سعرھا 200 ألف جنيه حتى 240 ألف جنيه.

واستكمل: أن سعر السیارة هيونداى النترا یبدأ من 180 ألف جنيه ویصل إلى 250 ألف جنيه بینما سعر السیارة ھیونداى اكسیل لا يتعدى 50 ألف جنيه، وسجلت أكسنت 100 ألف جنيه وقد تصل إلى الضعف في بعض الأحیان لتسجل 200 ألف جنيه.

أسعار مرتفعة

واصلت سیارات كیا ونیسان ومیتسوبیشى ارتفاع أسعارھا، فسجلت كیا ریو 120 ألف جنيه وأقصى سعر وصلت إليه 240 ألف جنيه أما السیارة كیا بیكانتو فیبدأ سعرھا من 85 ألف جنيه حتى 140 ألف جنيه وذلك بحسب المودیلات والطرازات فیما يبدأ سعر السیارة كیا سیراتو من 160 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه كأعلى سعر لھا ويبدأ سعر السیارة كیا سبورتاج المستعملة من 350 ألف جنیه حتى 600 ألف جنیه.

وأضاف التاجر أن أسعار سیارات نیسان صنى سجلت 130 ألف جنیه حتى 170 ألف جنیه كأقصى سعر للسیارة من ھذاالمودیل، أما سیارات قشقاي فتبدأ أسعارھا من 250 ألف جنیه حتى 360 ألف جنیه.

وتابع: "أسعار میتسوبیشى لانسر تبدأ من 90 ألفا حتى 210 آلاف جنیه كأقصى سعر للسیارة من ھذ المودیل، أما سیارات باجیرو فتبدأ أسعارھا من 200 ألف جنيه حتى 800 ألف جنیه..

ھدوء تویوتا وجیلى

أكثر ما كان یثیر علامات الاستفھام في سوق السیارات ھذا الأسبوع ھى حالة الھدوء في حركة البیع والشراء للسیارات تویوتا وجیلى وبریلیانس حیث سجلت السیارة تویوتا كرولا من 150 ألف جنيه حتى 270 ألف جنيه.

بالأرقام.. أسعار المستعمل في سوق السيارات.. فیات 128 تسجل 10 آلاف جنيه.. شاهين بـ 30 ألفا.. دایو لانوس تصل 60 ألفا.. شيفروليه أفيو تبدأ من 100 ألف.. وألنترا تتخطى 180 ألف جنيه.. و80 ألفا سعر بیكانتو

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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