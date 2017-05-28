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بالصور- لقطات "مُلفتة" في مُصافحات ترامب بالقادة

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مصراوي Masrawy

بالصور- لقطات "مُلفتة" في مُصافحات بالقادة

03:20 م الأحد 28 مايو 2017

كتبت- رنا أسامة:

نشرت وكالة "فرانس برس" صورة تُظهِر طريقة مُصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقادة.

وركّزت الوكالة، في صورة على صفحتها الرسمية على تويتر، على ثلاثة قادة جاءت طريقة مُصافحة ترامب لهم "مُلفّتة" ومثيرة للانتباه.

من بين هؤلاء القادة حلّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي التقاه ترامب في البيت الأبيض 10 فبراير الماضي، إذ أثارت طريقة مصافحته له موجة من السُخرية، بعد أن جذب ترامب يدي "آبي" القويتين، بما جعله يتحرك من كرسيه للأمام، وظل ممسكًا بقوة بيد الضيف حتي بدا الضيق واضحًا عليه. واستمرت المُصافحة لمدة 19 ثانية.

وجاء ذلك قبل مباراة الجولف التي جمعتهما، أثناء زيارة رئيس الوزراء الياباني منزل ترامب الفخم في مارالاجو في ولاية فلوريدا.

كما لفتت "فرانس برس" إلى طريقة مُصافحة ترامب لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

بدت طريقة مُصافحة الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الكندي مُثيرة للانتباه، فقد أظهرت إحدى الصور التي التُقِطت خلال زيارة للأخير في البيت الأبيض 13 فبراير، وكأن ترودو كاد أن يفقد توازنه، فاستعاده بعد أن أمسك بكتفيّ ترامب.

ولم يسلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو الآخر، من طرق المصافحة "المُلفتة" لترامب، في أول لقاء يجمع بين الرئيسين في بروكسل الخميس الماضي.

أظهرت صورة خلال مُصافحة الرجلين، أن بشرة يديهما وردية من شدة الضغط، كما بدا أنهما يشدّان على فكيهما ووجهيهما من فرط الجهد. ويبدو أن ترامب استسلم في نهاية المطاف وترك يد ماكرون، فيما واصل الأخير تشديد قبضته.

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