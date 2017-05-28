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منع سماع حكم الطلاق في المحاكم الفلسطينية في رمضان

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مصراوي Masrawy

منع سماع حكم الطلاق في المحاكم الفلسطينية في رمضان

01:30 م الأحد 28 مايو 2017

منع سماع حكم الطلاق في المحاكم الفلسطينية في رمضان

رام الله - (د ب أ):

صدر اليوم الأحد قرارا يتم بموجبه منع سماع حكم الطلاق في المحاكم الشرعية الفلسطينية خلال شهر رمضان بسبب حساسية الحالة العصبية للصائمين.

وجاء في تعميم أصدره قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إلى المحاكم الشرعية أنه يتم منع تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان "إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك".

وطالب الهباش القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة "حيث إن البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل لا سيما أن طبيعة الصائم تكون في حالة من عدم الاستقرار وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة".

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