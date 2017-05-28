منع سماع حكم الطلاق في المحاكم الفلسطينية في رمضان
منع سماع حكم الطلاق في المحاكم الفلسطينية في رمضان
01:30 م الأحد 28 مايو 2017
رام الله - (د ب أ):
صدر اليوم الأحد قرارا يتم بموجبه منع سماع حكم الطلاق في المحاكم الشرعية الفلسطينية خلال شهر رمضان بسبب حساسية الحالة العصبية للصائمين.
وجاء في تعميم أصدره قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إلى المحاكم الشرعية أنه يتم منع تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان "إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك".
وطالب الهباش القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة "حيث إن البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل لا سيما أن طبيعة الصائم تكون في حالة من عدم الاستقرار وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
التعاون الإسلامي: إسرائيل ترصد 50 مليون دولار لتهويد القدس
-
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون تأييدًا لحل الدولتين
-
بدء شهر رمضان وسط عنف ومصاعب اقتصادية في المنطقة
-
مسلمون يكسرون الحصار الإسرائيلي ويحرمون للعمرة من المسجد الأقصى
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور-تشييع جثمان الإعلامية صفاء حجازي بمسجد السيدة نفيسةأخبار
-
تقرير: مثلث الحدود مع السودان وليبيا تحت سيطرة الجيش المصريأخبار
-
وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيونأخبار
-
واشنطن تؤيد مصر في مكافحة الإرهاب وتعلن استعدادها للتعاون مخابراتياأخبار
-
عمرو أديب بعد حادث المنيا: "خدوا بالكم من البلد قبل ما الدم يملأ الشوارع"أخبار
-
في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيدأخبار