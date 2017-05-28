بالصور.. القوات المسلحة تفجّر برجًا مخالفًا في بنها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع محافظة القليوبية، تفجير ثان برج سكنى مخالف مكون من 13 دور بقرية ورورة ببنها، بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، واللواء أنور سعيد، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد المحافظ أن البرج تمت إزالته تنفيذا للقانون على الجميع، وتطبيقا لمبدأ العدالة المطلقة، وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حملة استرداد أرض الدولة.

يذكر أن صاحب البرج المزال "عبد الرحمن مشهور"، أرسل استغاثة إلى الرئيس السيسي، يطالبه بالموافقة على تبرعه بالمبنى كاملا لصالح صندوق "تحيا مصر"، لخدمة العائلات التي لا تملك منازل، بدلاً من تفجيره، لكن المحافظة نفذت الإزالة.