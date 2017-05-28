أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري -
وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل -
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأنبا مكاري -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. القوات المسلحة تفجّر برجًا مخالفًا في بنها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. القوات المسلحة تفجّر برجًا مخالفًا في بنها

03:36 م الأحد 28 مايو 2017

بالصور.. القوات المسلحة تفجّر برجًا مخالفًا في بنها

القوات المسلحة تفجّر برجًا مخالفًا في بنها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع محافظة القليوبية، تفجير ثان برج سكنى مخالف مكون من 13 دور بقرية ورورة ببنها، بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، واللواء أنور سعيد، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد المحافظ أن البرج تمت إزالته تنفيذا للقانون على الجميع، وتطبيقا لمبدأ العدالة المطلقة، وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، في إطار حملة استرداد أرض الدولة.

يذكر أن صاحب البرج المزال "عبد الرحمن مشهور"، أرسل استغاثة إلى الرئيس السيسي، يطالبه بالموافقة على تبرعه بالمبنى كاملا لصالح صندوق "تحيا "، لخدمة العائلات التي لا تملك منازل، بدلاً من تفجيره، لكن المحافظة نفذت الإزالة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "بريد القليوبية": إعفاء المواطن من رسوم تحديث بيانات بطاقات

    أخبار
  • بالصور.. طوابير في شبين القناطر أمام سيارات

    بالصور.. طوابير في شبين القناطر أمام سيارات "التموين"

    أخبار
  • صحة القليوبية تنفي وجود تسرب إشعاعي بمستشفى قليوب

    صحة القليوبية تنفي وجود تسرب إشعاعي بمستشفى قليوب

    أخبار
  • توافر 76 فرصة عمل في القطاعات المختلفة بالقليوبية

    توافر 76 فرصة عمل في القطاعات المختلفة بالقليوبية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • أمن الفيوم: مقتل 5 وإصابة 11 أخرين في معركة بين عائلتين بسبب الثأر

    أمن الفيوم: مقتل 5 وإصابة 11 أخرين في معركة بين عائلتين بسبب الثأرأخبار

  • هل يحق للرئيس السيسي الترشح للرئاسة بعد عام 2022؟

    هل يحق للرئيس السيسي الترشح للرئاسة بعد عام 2022؟أخبار

  • أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخة

    أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخةأخبار

  • مسلسل

    مسلسل "عفاريت عدلي علام" - الحلقة الأولىفنون

  • فيفي عبده تتسبب في إحراج رامز جلال في

    فيفي عبده تتسبب في إحراج رامز جلال في "رامز تحت الأرض"فنون

  • السعوديون يدفعون أول ضريبة في حياتهم يونيو المقبل

    السعوديون يدفعون أول ضريبة في حياتهم يونيو المقبلأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

فيديو| حساسين مناشدًا السيسي: أراضي الدولة ما زالت فى أيدي الكبار

فيديو| حساسين مناشدًا السيسي: أراضي الدولة ما زالت فى أيدي الكبار