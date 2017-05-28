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وزير الثقافة يكرم ابنة الزعيم الغاني..ويؤكد: نسير بخطى ثابته نحو إفريقيا

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يكرم ابنة الزعيم الغاني..ويؤكد: نسير بخطى ثابته نحو إفريقيا

03:32 م الأحد 28 مايو 2017

وزير الثقافة يكرم ابنة الزعيم الغاني..ويؤكد: نسير بخطى ثابته نحو إفريقيا

حلمى النمنم وزير الثقافة

كتبت- نسمة فرج:

أهدى حلمى النمنم، وزير الثقافة، درع المجلس الأعلى للثقافة، لـ سامية كوامى، ابنة الزعيم الغاني الراحل كوامي نيكروما، في المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع، ظهر اليوم الأحد، بحضور شقيقها جمال نيكورما، والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتور حلمي شعراوي، والدكتورة منى إبراهيم.

وقال وزير الثقافة، إن تسعى نحو إفريقيا بخطى ثابته، وكما أن الإسكندرية نافذة مصر على البحر المتوسط فإن أسوان ستكون نافذة أيضا لإفريقيا كمشروع موازٍ، من خلال اختيارها عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية هذا العام.

كما تطرق النمنم، لدور والدها الزعيم كوامي نيكروما، وكيف أنه بات رمزًا من رموز التحرر في القارة، مضيفًا: "المصريون جميعا يعلمون الزعيم الراحل كوامي نكروما ونضاله من أجل تحرير بلاده".

وأشار وزير الثقافة إلى أن المصريين يتعاملون مع الثقافة بمفهومها الشامل، ومنفتحين على دول إفريقيا كلها، متابعًا: "قمنا من خلال المركز للترجمة، بترجمة العديد من الاعمال لمفكرين وأدباء أفارقة مطالبا بتوفير أدوات المعرفة وإعادة طبع الكتب المترجمة عن الأدب الأفريقي".

من جانبه، رحب حاتم ربيع بابنة الزعيم ودعاها لمؤتمر الثقافة الإفريقية القادم، وأكد أهمية التواصل الثقافى المصرى الأفريقى.

فيما تحدثت ابنة الزعيم، قائلة: "إنها تشعر بالامتنان من حفاوة الاستقبال ومن الترحيب، وأكدت على أن الشعوب الأفريقية إذا لم تتحد فلن تكون هناك قوة، وطالبت بإيجاد سبل وطرق لجعل الشعب الأفريقى كعائلة واحدة متجانسة، وأشادت بدور مصر فى الفترة الأخيرة".

وأضافت: أنه يجب تفعيل دور مجلس الدراسات الأفريقية بجامعة غانا والتواصل مع مصر ووزارة الثقافة، ورحبت بتوصيات الوزير. كما أكدت على أنها ستلبى دعوة الأمين العام للمجلس بحضور مؤتمر الثقافة الأفريقية القادم بالقاهرة فى سبتمبر.

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