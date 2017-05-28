مصدر مقرب من اللاعب : «موقف كوليبالي يزداد صعوبة وعودته محل شك»

التحرير

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كشف مصدر مقرب من سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي الهارب إن موقف اللاعب يزداد تعقيدًا وصعوبة موضحًا إن مسألة عودته للقاهرة باتت محل شك وألمح المصدر الي ان اللاعب لايرغب في استكمال التجربة مع الأهلي لأسباب سيتم الكشف عنها بالتفصيل في وقت لاحق.

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وأوضح المصدرلــ "التحرير" إن قصة عدم علم الأهلي بوجود جواز سفر إيطالي مع اللاعب غير دقيقة لأن الأهلي يعلم أن اللاعب يعتمد في كل تحركاته وسفرياته علي الجواز الإيطالي وليس الإيفواري لأن جوازه الإيطالي يسهل عليه الدخول والخروج من كل المطارات حول العالم بمنتهى السهولة واليسر دون إجراءات أو تأشيرات عكس الإيفواري.