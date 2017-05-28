أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري -
وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل -
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأنبا مكاري -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مصدر مقرب من اللاعب : «موقف كوليبالي يزداد صعوبة وعودته محل شك»

Google+ Print
مصدر مقرب من اللاعب : «موقف كوليبالي يزداد صعوبة وعودته محل شك» مصدر مقرب من اللاعب : «موقف كوليبالي يزداد صعوبة وعودته محل شك»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر مقرب من سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي الهارب إن موقف اللاعب يزداد تعقيدًا وصعوبة موضحًا إن مسألة عودته للقاهرة باتت محل شك وألمح المصدر الي ان اللاعب لايرغب في استكمال التجربة مع الأهلي لأسباب سيتم الكشف عنها بالتفصيل في وقت لاحق.

شاهد أيضا

وأوضح المصدرلــ "التحرير" إن قصة عدم علم الأهلي بوجود جواز سفر إيطالي مع اللاعب غير دقيقة لأن الأهلي يعلم أن اللاعب يعتمد في كل تحركاته وسفرياته علي الجواز الإيطالي وليس الإيفواري لأن جوازه الإيطالي يسهل عليه الدخول والخروج من كل المطارات حول العالم بمنتهى السهولة واليسر دون إجراءات أو تأشيرات عكس الإيفواري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب

عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي

فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي