أوروبا أولى محطات إصدار «كيا» لسيارتها الخارقة «ستينجر»

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تستعد شركة "كيا" الكورية لطرح سيارتها الرياضية الخارقة "ستينجر" في الأسواق الأوروبية، وذلك في أولى الخطوات التسويقية لأقوى إصدارات الشركة الكورية في التاريخ.

وبحسب موقع "واردس أوتو"، فإن "ستينجر" التي من المتوقع أن تصدر بشكل رسمي في عام 2018، ستبدأ بالأسواق الأوروبية العملاقة ثم ستتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكشفت "كيا" لأول مرة عن السيارة في كوريا الجنوبية هذا العام، حيث أصبح من المتوقع أن يكون موطنها الأصلي هو أول الأسواق التي ستشهد انطلاق "ستينجر" عالميًا.

وكانت "كيا" قد كثفت من حملاتها الترويجية الخاصة بـ"ستينجر" الجديدة، والتي بدأتها بالكشف عنها خلال معرض "ديترويت" الدولي للسيارات، ثم دعمت هذه الحملات بعرضها في محفل "نيويورك" العالمي في مارس الماضي.