أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري -
وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل -
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأنبا مكاري -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

أوروبا أولى محطات إصدار «كيا» لسيارتها الخارقة «ستينجر»

Google+ Print
أوروبا أولى محطات إصدار «كيا» لسيارتها الخارقة «ستينجر» أوروبا أولى محطات إصدار «كيا» لسيارتها الخارقة «ستينجر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تستعد شركة "كيا" الكورية لطرح سيارتها الرياضية الخارقة "ستينجر" في الأسواق الأوروبية، وذلك في أولى الخطوات التسويقية لأقوى إصدارات الشركة الكورية في التاريخ.

وبحسب موقع "واردس أوتو"، فإن "ستينجر" التي من المتوقع أن تصدر بشكل رسمي في عام 2018، ستبدأ بالأسواق الأوروبية العملاقة ثم ستتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

شاهد أيضا

وكشفت "كيا" لأول مرة عن السيارة في كوريا الجنوبية هذا العام، حيث أصبح من المتوقع أن يكون موطنها الأصلي هو أول الأسواق التي ستشهد انطلاق "ستينجر" عالميًا.

وكانت "كيا" قد كثفت من حملاتها الترويجية الخاصة بـ"ستينجر" الجديدة، والتي بدأتها بالكشف عنها خلال معرض "ديترويت" الدولي للسيارات، ثم دعمت هذه الحملات بعرضها في محفل "نيويورك" العالمي في مارس الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب

عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي

فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي