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وسيلة تقنية جديدة لاختبار السيارات ذاتية القيادة

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وسيلة تقنية جديدة لاختبار السيارات ذاتية القيادة وسيلة تقنية جديدة لاختبار السيارات ذاتية القيادة

التحرير

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ابتكر باحثون في مجالات تكنولوجيا السيارات، وسيلة تقنية جديدة تسمح للأجهزة باختبار كافة المعايير والمقاييس الموضوعة في السيارات ذاتية القيادة بشكل منفرد، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحولها لصناعة حقيقية.

وبحسب موقع "إنجادجيت" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الوسائل المستحدثة قد تؤدي إلى تطور واضح نحو الإعلاء من كفاءة اختبارات السيارات ذاتية القيادة، لاسيما وأن هذا الأمر يظل أحد أكبر الصعوبات.

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وتواجه العديد من الشركات، التي أعلنت في وقت سابق عزمها خوض سباق تصنيع مركبات ذاتية القيادة، مشكلات واضحة في عملية اختبار كافة الأنظمة المحركة والمؤمنة للسيارات، والتي تكون في معظمها أجهزة استشعارات دقيقة.

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التحرير

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