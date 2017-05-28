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رفض استكشال مالك ومدير كافيه "كيف" لوقف حبسهما عامين

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مصراوي Masrawy

رفض استكشال مالك ومدير كافيه "كيف" لوقف حبسهما عامين

03:15 م الأحد 28 مايو 2017

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف الجديدة، اليوم الأحد، برفض الاستشكال المقدم من دفاع أسامة النجار وعبد الرؤوف محمود، مالك ومدير كافيه "كيف" لوقف حكم حبسهما عامين، واستمرار حبسهما.

صدر القرار برئاسة المستشار إسلام أبو النصر عثمان، وأمانة سر معتز الخولي.

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قضت، بتأييد حبس أسامة النجار، وعبد الرؤوف محمود، مالك ومدير "كافيه مصر الجديدة" عامين بتهمة احتجاز زبائن والتحصل على أموالهم دون وجه حق في واقعة مقتل الشاب محمود بيومي داخل "الكافية"، بعد رفض الاستئناف المقدم منهما.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، أحال المتهم الرئيسي عمرو مصطفى وشهرته "فزاع" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالقتل العمد للمجني عليه محمود بيومي داخل "كافيه" بمصر الجديدة.

وقررت النيابة كذلك إحالة أسامة النجار، مالك الكافية، وعبد الرؤوف محمود، مدير الكافية، إلى محكمة الجنح، بتهمتي احتجاز الزبائن والتحصل على مبالغ مالية بدون وجه حق.

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة (أول درجة)، قضت بحبس أسامة النجار، مالك الكافية، وعبد الرؤوف محمود، مدير الكافية عامين مع الشغل في اتهامهما احتجاز زبائن والتحصل على أموالهم دون وجه حق.

وقُتل الشاب محمود بيومي داخل كافيه "keif" بمصر الجديدة إثر احتجاز المدير والعمال لهم عقب مباراة مصر والكاميرون في نهائي أفريقيا، وطعن المتهم الرئيسي عمرو فزاع المجني عليه محمود بيومي بسلاح أبيض، ما أودى بحياته.

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